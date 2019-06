Feuerwehr rettet Schwanenküken aus unterirdischem Seeauslauf

Mitglieder der Feuerwehr Herzberg rückten am Sonntag zu einem tierischen Einsatz aus: Sie retteten zwei Schwanenküken aus einem unterirdischen Auslauf des Juessees. Darüber informiert die Feuerwehr Herzberg.

Die Feuerwehr Herzberg rettete zwei Schwanenküken am Juessee. Foto: A. Zier / Feuerwehr Herzberg

Spaziergänger hatten am Nachmittag bemerkt, dass sich die Schwanenfamilie in unmittelbarer Nähe zum Auslauf des Juessees aufhielt. Zwei der Jungvögel kamen dem Wehr dabei so nahe, dass sie mit dem abfließenden Wasser in den unterirdischen Auslauf zum Mühlengraben gezogen wurden. Während eines der Küken von den Passanten befreit werden konnte, wurde das zweite Küken von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg aus einem unterirdischen Bassin befreit. Nach der erfolgreichen Rettung wurden die „Pechvögel“ unter der Anteilnahme von 30 bis 40 interessierter Spaziergängern in den See zurückgesetzt. Sie schlossen sich anschließend wieder der glücklichen Familie an, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.