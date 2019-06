Brennende Grillkohle-Paletten beschäftigen Feuerwehr – mehrfach

Die Feuerwehr musste am Donnerstag in Herzberg brennende Paletten mit Holzkohlebriketts löschen.

Herzberg Die Feuerwehr musste am Donnerstag in Herzberg brennende Paletten mit Holzkohlebriketts löschen. Doch die Grillkohle wollte nicht Ruhe geben.

Am Donnerstag kam es in Herzberg zu einem Brand mehrerer Paletten mit Holzkohlebriketts. Das meldet die Feuerwehr.

Ein Logistikunternehmen hatte demnach gegen 10 Uhr eine Lkw-Ladung von insgesamt 16 Paletten von den in Kartons verpackten Briketts geliefert bekommen. Gegen 12 Uhr bemerkten Mitarbeiter Rauch und Brandgeruch, der von den Paletten ausging. Per Telefon wurde die Feuerwehr Herzberg alarmiert, die mit drei Personen und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug „HLF 20“ die Schadensstelle begutachtete. Mit der Wärmebildkamera wurden in zwei der Paletten Glutnester lokalisiert und mit einem C-Rohr abgelöscht.

Einsatz auf der Autobahn

Es stellte sich heraus, dass die Ladung Holzkohlebriketts bereits auf der Autobahn einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hatte.

Den Ladepapieren war zu entnehmen, dass schon vorher zwei brennende Paletten abgeladen und entsorgt worden waren. Anschließend wurde der Lkw samt der Ladung von der dortigen Feuerwehr und Polizei wohl zur Weiterfahrt freigegeben. Wo genau sich der Vorfall ereignet hatte, konnte vorerst nicht ermittelt werden, da der ukrainische Lkw seine Fahrt zu diesem Zeitpunkt bereits fortgesetzt hatte. Die Polizei Herzberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Erneutes Aufflammen

Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr flammten erneut zwei Palettenstapel auf. Dies wurde von Passanten bemerkt, die sofort die Feuerwehr Herzberg alarmierten. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen, dem Einsatzleitwagen und insgesamt 18 Einsatzkräften an. Ein Großteil der Paletten wurde abgepackt, kontrolliert und nötigenfalls abgelöscht. Der Einsatz war gegen 18 Uhr beendet.

Letzte Palette brennt

In der Nacht zu Freitag gegen 1.05 Uhr wurde die Feuerwehr dann erneut alarmiert. Die letzte verbliebene Palette hatte sich erneut entzündet und musste abgelöscht werden. Auch hier war die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Gegen 1.45 Uhr konnte dieser Einsatz endlich beendet werden.