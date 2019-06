Spannende Nordlichter-Tour des SoVD

Wulften Mitglieder des SoVD Wulften urlaubten in Groß Wittensee. Von hier aus unternahm man Ausflüge und weil es so schön war, blieb man ein paar Tage.

Mit 43 Teilnehmern unternahm der Sozialverband Wulften eine Nordlicht-Tour nach Groß Wittensee. Auf der Hinfahrt bestand bei einem Stopp in Hamburg die Möglichkeit einer Hafenrundfahrt, der Besuch der „Elphi“ oder des alten Elbtunnels. Von dem Hotel „Schützenhof“ in Groß Wittensee wurden dann Tagesfahrten rund um die Schlei nach Eckernförde, Schleswig und Kappeln unternommen. Man besuchte Sylt und Fehmarn sowie Dänemark. Hier informierten sich die Reisenden über die dänische Wehranlage „Düppeler Schanzen“ , die im deutsch dänischen Krieg von den Preußen unter Prinz Friedrich Karl 1864 erstürmt wurde. Danach bummelte man durch die Stadt Sonderborg. Auch Friedrichsstadt sahen sich die Reisenden an. Bei einer Grachtenfahrt lernte man das „Venedig des Nordens“ kennen.