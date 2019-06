OBS Herzberg: Alle Schüler gehen mit einem Abschluss

Am vergangenen Freitag wurden 51 Schülerinnen und Schüler im Rahmen der diesjährigen Entlassungsfeier in der Aula der Oberschule Herzberg verabschiedet. Gleich zu Beginn der Veranstaltung erklärte Schulleiter Thomas Hanselmann den Grund für das Freibleiben von mehreren reservierten Plätzen in der...