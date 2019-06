Französische Gäste besuchen Wulften

Am kommenden Mittwoch, 26. Juni, findet um 19 Uhr ein Informationsabend des Partnerschaftsbeirates Wulften „Neung-sur-Beuvron“ statt. Der Anlass ist der bevorstehende Besuch der französischen Freunde am 23. bis 28. August. Die Mitglieder des Beirates haben einen Programmentwurf erarbeitet, der an diesem Abend vorgestellt wird.

Im Laufe der Jahre, seit Entstehung der Partnerschaft im Jahr 1991, haben sich für die jeweiligen Besuche Programmpunkte ergeben, die mittlerweile unverzichtbar geworden sind – dazu gehören etwa Familienabende, das Gemeinschaftsgrillen unter freiem Himmel oder der Abschlussabend im Schützenhaus. Besondere Priorität hätten auch Veranstaltungen, die besonders Jugendliche ansprechen, sowie ausreichend eingeplante Zeit zur freien und individuellen Verfügung, um „Land und Leute kennenzulernen“, heißt es vonseiten des Beirates.

Verständigung fördern

Die Aufgabe des Beirates ist es, die Verständigung zwischen den Einwohnern der Partnerschaftsgemeinden durch aktive Mitarbeit zu fördern. Bisher gelte dies als „sehr gelungen“, wie laut Aussagen des Beirates von den beiden Gemeinden betont werde.

Die französischen Gäste werden gegen 17 Uhr in Wulften erwartet, anschließend beziehen sie ihre Quartiere bei den Wulftener Familien, wo sie auch den Abend verbringen werden. Am Folgetag steht ab 9 Uhr eine Stadtführung durch Göttingen an, im Anschluss ist Zeit für einen Einkaufsbummel. Ab 18 Uhr wird unter den Kastanien gemeinsam gegrillt. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel am Boule-Platz statt.

Ab 14 Uhr stellen sich den Gästen die verschiedenen Vereine des Ortes im Rahmen einer Sport-Rallye vor. Montags geht es auf eine ganztägige Busfahrt an den Edersee und nach Kassel.

Am Dienstag wollen die Wulftener zusammen mit ihren Gästen die Oberschule in Hattorf besuchen, hier ist ebenfalls ein gemeinsames Mittagessen und ein Sportprogramm vorgesehen. Alternativ wird ab 9.30 Uhr eine Stadtführung in Osterode geboten – in diesem Rahmen wäre ein Picknick im Ritterhaus möglich. Am Dienstagabend steht dann der Abschlussabend im Schützenhaus mit einem gemeinsamen Konzert der Aegidien Singers, des Akkordeon-Ensembles und der Akkordeon-Spielgemeinschaft Osterode-Herzberg auf dem Programm. Am Mittwoch um 8.30 Uhr werden die französischen Gäste wieder verabschiedet.

Waßmann ist zurückgetreten

In der Besetzung des Partnerschaftsbeirates haben sich indes weitere Neuigkeiten ergeben: Der langjährige Vorsitzende Hermann Waßmann hat seinen Rücktritt bekanntgegeben, möchte aber dennoch im Beirat mitwirken. Waßmann, der ebenfalls französisch spricht, führte das Amt des Vorsitzenden seit 2012 aus.

Sein bisheriges Amt bleibt erst einmal unbesetzt, die Aufgaben des Vorsitzenden sollen verteilt werden. Demnach soll Peter Beußhausen die Geschäftsführung, die Koordination und die Organisation übernehmen. Hermann Waßmann selbst will den Schriftverkehr mit Neung und mit der Partnerschaft der Schulen übernehmen. Melanie Behre übernimmt den Schriftverkehr und Führung von Listen. Christina Imse zeichnet indes für die Kasse verantwortlich. Henning Kruse wird den Kontakt zu Busunternehmen und zur Gemeindeverwaltung halten. Ines Goesmann ist für die Kirche und die Beantragung von Zuschüssen in Brüssel zuständig. Laura Ehrhardt ist für Übersetzungen verantwortlich und für jugendliche Teilnehmer.

Für Musik, Organisation und Aufbau zeichnet Jürgen Hermann verantwortlich, Henning Eulert für die Beratung, Dr. Till Engelmann übernimmt den Gottesdienst und Florian Linner den Aufbau und Transport. Neue Beiratsmitglieder sind Hetty Moes und Olaf Rieche.

Im vergangenen Jahr vom 2. bis 7. Oktober hatten die Wulftener – darunter 26 Erwachsene und 16 Jugendliche – ihre Freunde in Frankreich besucht. Geboten wurde den Deutschen eine herzliche Aufnahme und ein informatives Programm. Freundschaften wurden ein weiteres Mal vertieft und neue geschlossen.

In den 19 Jahren der Partnerschaft mussten auf beiden Seiten aber auch Schicksalsschläge verzeichnet werden: So verstarb im Jahr 2005 der Bürgermeister von Neung-sur-Beuvron, Lucien Petat. Im März dieses Jahres verstarb der ehemalige Wulftener Bürgermeister Wolfgang Kersten. Beide hatten großen Anteil an der Partnerschaft.