Lkw rammt Motorrad, Biker rollt bewusstlos über Kreuzung

Herzberg Der Motorradfahrer hatte an einer Kreuzung in Herzberg plötzlich abgebremst. Er prallte daraufhin gegen ein Auto und wurde verletzt.

Am Donnerstagvormittag ist in Herzberg ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Osteroder Straße verletzt worden. Darüber informieren Feuerwehr und Polizei. Der Biker aus Hannover sei den Angaben zufolge auf der B243 unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung zur Von-Einem-Straße in Fahrtrichtung Bad Lauterberg plötzlich abrupt abgebremst. Der dahinter fahrende Lkw sei daraufhin auf das Motorrad aufgefahren.

„Durch den Aufprall ist der Motorradfahrer vermutlich bewusstlos geworden und bewusstlos mit dem Motorrad weiter in die Von-Einem-Straße gefahren“, erklärt ein Sprecher der Polizei Osterode. Hier sei er dann gegen ein Auto geprallt.

Der Biker wurde bei dem Unfall verletzt und vor Ort von einem Notarzt versorgt. Anschließend sei er in die Herzberger Klinik gebracht worden, berichtet die Feuerwehr Herzberg weiter, die den Rettungsdienst unterstützte und die Unfallstelle absicherte. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn, so die Feuerwehr abschließend.

Im Einsatz waren 13 Kräfte der Feuerwehr Herzberg, vier Einsatzkräfte vom Rettungsdienst sowie die Polizei Osterode. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.