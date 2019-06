Campingklo illegal im Wald bei Aschenhütte entsorgt

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 11 Uhr haben Unbekannte illegal Müll im Wald bei Aschenhütte entsorgt. Neben einem Vorzelt und Teppichresten fanden sich auch Leuchtstoffröhren und ein Campingklo in dem Waldgebiet beim Schießstand, so die Polizei. Weitere Gegenstände wurden in blauen Müllsäcken abgelagert. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol

