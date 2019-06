Vermisster Herzberger taucht wohlbehalten wieder auf

Herzberg Die Polizei hatte den 69-Jährigen am Sonntag gesucht. Er war mit dem Auto unterwegs und kam am Zielort nicht an. Am Montagmorgen dann die Entwarnung.

Demnach war der Mann gegen 6 Uhr in der Frühe aufgebrochen, um Verwandte in Preußisch Oldendorf zu besuchen, wo er jedoch nicht eintraf. Die Polizei konnte eine hilflose Lage nicht ausschließen. In der Nacht dann die Entwarnung: Der Mann traf wohlbehalten an seiner Wohnanschrift in Herzberg wieder ein.