Unfall mit vier Autos in Herzberg – 23.000 Euro Schaden

Herzberg Eine Autofahrerin erlitt am Steuer gesundheitliche Probleme. Sie schob mehrere Pkw aufeinander. In Wulften wurde ein 18-Jähriger verletzt.

23.000 Euro Schaden sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Kornstraße in Herzberg entstanden, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Das meldete die Polizei am Montag. Eine 50-Jährige bekam am Steuer gesundheitliche Probleme und konnte ihr Auto nicht mehr sicher führen. Sie prallte mit ihrem Audi auf einen geparkten Skoda. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen Audi und dieser wiederum auf einen Daimler geschoben.

18-Jähriger verletzt

Bereits am Donnerstag wurde bei einem Unfall in Wulften ein 18-Jähriger leicht verletzt. Auch darüber informierte die Polizei am Montag. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Mühlenstraße in Richtungen Schwiegershäuser Straße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve fuhr er geradeaus gegen einen Stromkasten. Durch den Aufprall wurde er verletzt und kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. pol/nza