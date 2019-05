Hellwig berichtet von 30 Prozent Trinkwasserverlust im Jahr 2018

Rund 30 Prozent beträgt der Wasserverlust im Jahr 2018 bei der geförderten Menge Trinkwasser in der Samtgemeinde Hattorf. Das berichtete der Samtgemeindebürgermeister, Rolf Hellwig, in der Betriebsausschusssitzung. Das sind 106.000 Kubikmeter, die nicht an die Kunden geliefert wurden. In den...