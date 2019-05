Pöhlde Drei Autofahrer missbrauchten die L530 bei Pöhlde am Freitagabend für ein illegales Autorennen. Auch innerhalb des Ortes waren sie unterwegs.

„Gefährliche Überholmanöver“: Illegales Autorennen in Pöhlde

Drei Verkehrsteilnehmer nutzten am vergangenen Freitagabend die Landesstraße 530, um ein illegales Autorennen auszufechten. Das meldete die Polizei am Dienstag.

Die Fahrer waren mit zwei Mercedes der E- und S-Klasse sowie einem weißem Audi der Oberklasse rücksichtslos unterwegs, so die Polizei. Auf der Strecke von Herzberg in Richtung Rhumspringe führten sie demnach selbst in der Ortschaft Pöhlde gefährliche Überholmanöver durch.

Die Polizei Herzberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sich unter Telefon 05521/92001-0 zu melden. pol