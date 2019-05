Entlang der ehemaligen Grenze gewandert

Herzberg Die Maiwanderung des MTV Herzberg fand bei traumhaftem Wetter statt und führte am ende nach Barbis.

Mitglieder und Freunde des MTV Herzberg wanderten gemeinsam am 1. Mai. Die ca. 15 km lange Strecke führte die 27 Wandersleute unter der Leitung von Ludwig Eckl bei traumhaftem Wetter von Herzberg ausgehend über die bewaldeten Westernsteine im südlichen Harzvorland an der ehemaligen Grenze entlang. Im weiteren Verlauf gelangte das Wandervolk zur Wüstung Königshagen, zum Nonnenkreuz sowie Erdfallsee, dem Berberteich, bevor man in Barbis ankam.