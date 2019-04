Renate Riehemann begeistert 50 Zuhörer mit Lyrik im Schloss

Renate Maria Riehemann, 1955 in der Nähe von Osnabrück geboren, lebt seit 1984 in der Region, seit 1998 in Osterode. Sie ist Mutter von drei Kindern und dreifache Großmutter. Die gelernte Pädagogin begann ihre schriftstellerische Tätigkeit mit Sachbüchern über das Radwandern im Harz, schreibt heute...