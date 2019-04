Herzberg Ein Herzberger wollte am Donnerstagabend mit einem Gasbrenner Unkraut in seinem Garten beseitigen – und setzte dabei eine Hecke in Brand.

Da ein Tanklöschfahrzeug wegen eines Verkehrsunfalls in der Nähe im Einsatz war, waren die alarmierten Brandschützer schnell vor Ort in der Hüttenstraße und hatten das Feuer in wenigen Minuten gelöscht. Am Haus entstand kein Schaden.