Auto prallt frontal mit Motorrad zusammen

An der Unfallstelle am Ortseingang Herzberg.

Herzberg Eine Bikerin wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag in Herzberg schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Eine Motorradfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Herzberg schwer verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Eine Pkw-Fahrerin war gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 427, der Nebenstrecke von Osterode nach Herzberg, in Richtung Herzberg unterwegs, als sie nach Angaben der Polizei kurz vor dem Ortseingang Herzberg aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier prallte ihr Fahrzeug frontal in das ihr entgegen kommende Motorrad. Ein weiterer Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Nebenstrecke in Richtung Osterode fuhr, stürzte. Er und die Pkw-Fahrerin wurden ins Herzberger Krankenhaus gebracht, die Motorradfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Klinik geflogen.

Neben der Polizei mit zwei Streifenwagen war der Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.