Aufzug bleibt stecken: Feuerwehr befreit Mann aus Herzberg

Die Feuerwehr Herzberg hat am frühen Mittwochmorgen einen jungen Mann aus einer misslichen Lage befreit: Er sei nach eigenen Angaben mehrere Stunden im Fahrstuhl an der Gleisunterführung am Herzberger Bahnhof eingeschlossen gewesen. Gegen 4.40 Uhr wurde er von den Einsatzkräften schließlich...