Tag will auf Herzerkrankungen bei Frauen aufmerksam machen

Immer mehr Frauen in Deutschland leiden unter Herzproblemen. Die Aktion „Zieh etwas Rotes an“ möchte auf dieses Thema aufmerksam machen und ein größeres Bewusstsein schaffen. Mit kleinen roten Ansteck-Herzen beteiligt sich das Kardiologie-Team der Helios Klinik Herzberg/Osterode an der Aktion.

Was zunächst lustig klingt und an Karneval oder Fasching erinnert, hat einen ernsten Hintergrund. Lange galten Herzleiden als typisches Männerproblem. Doch die Zahl der Herzerkrankungen von Frauen steigt und rangiert bei den Todesursachen auf den vorderen Plätzen. Es sterben deutlich mehr Frauen an Herzproblemen als an Brustkrebs. Die Sterblichkeit von herzkranken Frauen ist sogar höher als bei Männern.

Der erfahrene Kardiologe Stephan Matzath erklärt: „Frauen haben bis zu einem bestimmten Alter einen hormonell bedingten natürlichen Gefäßschutz. Ändert sich der Hormonhaushalt nach der Menopause, fällt dieser Schutz weg. Zum Zeitpunkt des Herzinfarktes sind Frauen im Durchschnitt zehn Jahre älter als Männer. Dann leiden sie oft an vielen weiteren, chronischen Vorerkrankungen, die sich auf den Gesundheitszustand auswirken.“

Auch die Symptome des Herzinfarktes bei Männern und Frauen unterscheiden sich. „Während ein männlicher Herzinfarkt sich relativ typisch über eine spezifische Brustenge und Schmerzen hinter dem Brustbein äußert, sind die Symptome bei Frauen sehr viel unspezifischer. Sie klagen eher über Schmerzen im Oberbauch, über Übelkeit und Erbrechen. Viele denken dann eher an eine vorübergehende Magenverstimmung als an einen Infarkt“, so Stephan Matzath.

Er rät Betroffenen bei unbekannten Beschwerden ärztliche Hilfe zu suchen. Frauen mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und hohen Fettwerten sollten regelmäßig zur Vorsorge gehen.

Hintergrund zur Aktion

Ursprünglich stammt der „Zieh etwas Rotes an“-Tag aus den USA. Er wurde von der American Heart Association und dem National Heart, Lung and Blood Institute ins Leben gerufen. Dort wird der „National Wear Red Day“ jährlich am ersten Freitag im Februar gefeiert, um auf Herzkrankheiten bei Frauen aufmerksam zu machen.

Mit dem Slogan „Go Red for Women“ möchten die Experten Frauen darauf hinweisen, dass sie auf ihre Gesundheit und vor allem auf ihr Herz Acht geben sollen und auch selbst Arzttermine vereinbaren, um sich untersuchen zu lassen. Die Farbe Rot wurde gewählt, weil sie ins Auge fällt und ein Hingucker ist.