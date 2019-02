Wulften In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Jahnstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In Wulften: Einbruch in Kindergarten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Kindergartens in der Jahnstraße in Wulften auf und gelangten in das Gebäude. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld in Höhe von 60 Euro entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro, meldet die Polizei.

Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nähe des Kindergartens auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/5080 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.