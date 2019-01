Pöhlde Der Pöhlder Carnevals Club verspricht ein buntes Programm mit viel Musik, Tanz und Büttenreden. Karten gibt es an zwei Tagen im Gasthaus Andres.

PCC lädt wieder zum Büttenabend in Pöhlde ein

Mit großen Schritten rücken die närrischen Tage näher: Der Pöhlder Carnevals Club veranstaltet am 15. und 16. Februar wieder seine legendären Büttenabende. Der PCC verspricht ein buntes Programm mit viel Musik, Tanz und Büttenreden. Der Vorverkauf findet am 3. sowie am 10. Februar um 11 Uhr im Gasthaus Andres statt.

Der Kinderkarneval folgt am 24. Februar um 15 Uhr. Ein weiterer Termin ist das Kappenfest am 2. März, bei dem die Tanz- und Partyband Blue Birds für Unterhaltung sorgt. Am Rosenmontag folgt dann als Höhepunkt der traditionelle Umzug mit anschließender Disco ab 18 Uhr im Gasthaus Andres.