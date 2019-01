Großer Andrang bei Eröffnung der Aldi-Filiale

Herzberg. Am Donnerstagmorgen wurde der neu gebaute Supermarkt feierlich eröffnet. Es ist derzeit die technisch modernste Aldi-Filiale in der Region.

Der Parkplatz in der Bahnhofstraße 2 war schon kurz nach halb acht ziemlich voll. Eine lange Schlange hatte sich gebildet, die Menschen harten erwartungsvoll in der Kälte aus und warteten geduldig darauf, dass ihnen Einlass gewährt wurde.

Harald Grimm, Leiter Verkauf bei Aldi Münden, bat sie um Verständnis, dass er angesichts des feierlichen Rahmens der Markteröffnung zumindest eine kurze Ansprache hielt. Bürgermeister Lutz Peters, der zusammen mit Herzberger Ratsleuten und Mitarbeitern der Verwaltung gekommen war, fasste sich im Anschluss aus Mitgefühl für die frierenden Wartenden ganz kurz, drückte im Namen der Stadt Freude über die erfolgreiche Verwirklichung des Bauvorhabens aus und wünschte den Aldi-Mitarbeitern „Glück auf“.

Schon einige Zeit vor der Eröffnung um 8 Uhr hatte sich eine lange Schlange vor dem Eingang gebildet. Foto: Martin Baumgartner / HK

Dann konnte die Filialverantwortliche Petra Senft zur Tat schreiten und mit dem zeremoniellen Durchschneiden des Bandes vor dem Eingang die neue Aldi-Filiale offiziell eröffnen. Sogleich strömten die neugierigen Kunden in die Geschäftsräume. Senft zeigte sich hocherfreut über den großen Kundenzuspruch. Sie sei die letzten Tage vor der Eröffnung schon aufgeregt gewesen, doch bei den Vorbereitungen hätte alles gut geklappt, sagte sie.

Herzberg hat in diesen Tagen den wohl modernsten Aldi-Markt in Südniedersachsen und darüber hinaus, betonte Harald Grimm gegenüber unserer Zeitung. Die neue Filiale sei „das Vorzeigeobjekt“ für Aldi Nord in der Region, sagte er. Damit bezog er sich nicht allein auf das Inneneinrichtungskonzept mit breiten Gängen, viel Licht, hellen Farben und einer übersichtlichen Warenpräsentation. Der moderne Charakter des Herzberger Marktes werde besonders in den technischen Einrichtungen deutlich.

Modernster Aldi-Markt

Darauf verwies auch Philipp Körner, bei Aldi Münden für Immobilien verantwortlich: „Es ist das derzeit modernste Gebäude“, sagte er und verwies auf die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus in Verbindung mit einem Heizsystem, das Abwärme der Kühltechnik für die Fußbodenheizung verwende. An sonnigen Tagen produziere die Solaranlage mehr Strom, als im Markt verbraucht wird. Überhaupt wird der gesamte Markt mit Strom betrieben - es würden keine fossilen Brennstoffe verbraucht, erläuterte Körner. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Filiale sei die E-Bike-Ladestation am Eingang. Es sei der erste der 80 Märkte in seinem Zuständigkeitsgebiet, der über so eine Einrichtung verfüge.

Bürgermeister Peters sagte in seinem Grußwort, dass es aus Sicht der Stadtverwaltung nicht ganz einfach gewesen sei, dem Bauprojekt in der Bahnhofstraße auf den Weg zu helfen. Die Planungsphase hatte gut zweieinhalb Jahre gedauert.

Bauamtsleiterin Kerstin Bührmann erläuterte gegenüber unserer Zeitung, dass dafür der Nahversorgungscharakter des Marktes nachgewiesen werden musste, weil er sich weit außerhalb der Innenstadt befinde und rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweise. In solchen Fällen kann die Stadtverwaltung nicht alleine über die Genehmigungen entscheiden, erklärte sie. Doch da im Umfeld des Marktes genug Wohnbevölkerung angesiedelt ist, sei der Nahversorgungscharakter gegeben.