Telekom erweitert ihr LTE-Mobilfunknetz in Herzberg

Ab sofort können Telekom-Kunden in Herzberg noch schneller mobil surfen: Die Telekom hat ihr LTE-Mobilfunknetz erweitert. Darüber informiert die Telekom in einer Pressemitteilung. Demnach seien jetzt Datenübertragungsraten von bis zu 150 MBit/s möglich. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland.

Die Telekom wird die Zahl der Mobilfunk-Standorte in Deutschland von 27.000 im Jahr 2017 auf 36.000 in 2021 erhöhen, kündigt das Unternehmen in seiner Mitteilung an. Durch den LTE-Ausbau in Deutschland schließe die Telekom Lücken im Mobilfunk und erhöhe die Bandbreiten. Dieser Ausbau sei ein wichtiger Baustein für das künftige 5G-Netz.