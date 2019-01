Auto prallt gegen Mittelschutzplanke

Das beschädigte Auto an der Unfallstelle.

Ein 79-jähriger Fahrzeugführer ist am Donnerstagvormittag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 243 zwischen Herzberg und Bad Lauterberg verunglückt. Der Mann blieb unverletzt. Darüber informiert die Polizei.

Der 79-jährige Mann war mit seinem Auto von Herzberg kommend in Richtung Bad Lauterberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Mittelleitplanke, berichtet die Polizei weiter. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.