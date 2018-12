Lonauer treffen Weltklasse-Tischtennisspieler in Mühlhausen

Nach einer erfolgreichen Herbstrunde belohnten sich die Tischtennisspieler des TTC Lonau mit einem Tischtennisevent besonderer Art. In Mühlhausen fand das Champions League-Spiel zwischen Mühlhausen und Fakel Gasprom Orenburg statt – und das mit außerordentlich prominenter Besetzung.

Deutschlands Weltklassespieler Dimitri Ovtcharov spielt für die Russen, er war zwei Tage zuvor noch in China bei der Super Ligue im Einsatz, reiste extra für das Spiel an und flog anschließend wieder nach China zurück. Ebenfalls für Orenburg spielt Vladimir Samsonov, das Urgestein in der Weltspitze schlechthin. Auch der Portugiese Marcos Freitas der ebenfalls für Gasprom antrat, gehört zur absoluten Weltspitze. Die bestmögliche Aufstellung der Russen zeigt, dass die Mannschaft aus Mühlhausen sich ordentlich Respekt verschafft hat.

Am Ende gewannen die Gäste aus Orenburg zwar mit 3:0 , alle drei Spiele gingen aber über fünf Sätze. Mit den Tischtennis-Cracks aus Bad Lauterberg hatte sich eine weitere Mannschaft aus dem Altkreis in Mühlhausen eingefunden. Die Kneippstädter zählen zu den hochmotivierten Mannschaften auf der Gegnerliste der Lonauer.

Bei den Lonauern ist Michael Wagner wieder eingestiegen, nicht zuletzt für ihn war es eine perfekte Gelegenheit, ein Erinnerungsfoto mit einigen der besten Tischtennisspielern der Welt zu machen.