Hund schreckt Einbrecher in Wulften ab

Die Bewohnerin des Hauses hatte bereits geschlafen, als sie gegen 2 Uhr in der Frühe von einem krachenden Geräusch im Bereich der Terrassentür geweckt wurde. Auch ihr Hund hörte das Geräusch, bellte mehrmals, beruhigte sich dann aber wieder, berichtet die Polizei. Am nächsten Tag schaute sich die Geschädigte die Terrassentür genauer an und entdeckte frische Hebelmarken am Metallrahmen. „Vermutlich wurden der oder die Einbrecher vom Hundegebell vertrieben und ließen von ihren weiteren Vorhaben ab“, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.