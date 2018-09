Radfahrerin wird von Pkw angefahren

Verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag gegen 10.50 Uhr in Wulften ereignete. Wie die Polizei in Osterode am Montag zum Unfallhergang mitteilte, befuhr eine Einwohnerin aus Wulften die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Mühlenstraße einbiegen. Hierbei übersah sie die Radfahrerin, die auf der Mühlenstraße in Richtung Bilshäuser Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto.

Laut Polizei stürzte die Radfahrerin bei der Kollision zu Boden und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.pol/rtl