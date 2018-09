Moritz Telge räumt beim TTC Herzberg wieder Jugendtitel ab

Herzberg Die Vereinsmeistertitel bei den Erwachsenen gehen in diesem Jahr an Ronja Recht und Christopher Jablonksi.

Das Vereinsmeisterschaftswochenende beim TTC Herzberg startete mit einer schon fast historisch niedrigen Teilnehmerzahl im Erwachsenenfeld. Immerhin konnten die acht Herren und fünf Damen alle Klassen beim Einzel, Doppel und Mixed austragen.

Bei den Damen siegte Ronja Recht vor Alina Steinmetz, Joline Klemm und Nicole Depping. Im entscheidenden Spiel lag Recht gegen Steinmetz bereits zwei Sätze zurück, konnte das Spiel aber noch drehen. Den Titel im Doppel sicherten sich Ronja Recht/Laura Vollbrecht vor Alina Steinmetz/Joline Klemm. Beim Mixed gelang Michael Recht/Laura Vollbrecht die Titelverteidigung nicht, nach vier spannenden Sätzen unterlagen sie Joline Klemm/Christopher Jablonski. An weiteren Paarungen traten noch Alina Steinmetz/Michel Kümmel, Ronja Recht/Frank Nolte und Ralf Kellner/Nicole Depping an.

Bunte Mischung bei den Herren

Bei den Herren gab es trotz der wenigen Starter eine sehr bunte Mischung. Von der ersten bis zur sechsten Mannschaft waren Aktive vertreten. Während Christopher Jablonski ohne Satzverlust in die Hauptrunde einzog, hatte Michael Recht mit 9:4 Sätzen bei drei Siegen ein deutlich umfangreicheres Spielpensum zu absolvieren. In der Hauptrunde setzte sich am Ende Jablonski mit 3:1 gegen Recht durch und verteidigte seinen Titel. Dritter wurde Ralf Kellner, der sich nach fünf Sätzen über Michel Kümmel erstmals einen Platz auf dem Treppchen bei Vereinsmeisterschaften sicherte. Er wurde später außerdem als bester Spieler auf Kreisebene nochmals ausgezeichnet.

Die Siegerehrung der Erwachsenen bei den Vereinsmeisterschaften des TTC Herzberg. Foto: Petra Kuhn / TTC Herzberg

Sieger der Trostrunde wurde Frank Nolte, der sich mit Mühe gegen den gut aufgelegten Gerhard Walter durchsetzte. Den Doppeltitel gewannen Michael Recht/Christopher Jablonski vor Gerhard Walter/Ralf Kellner, ihnen gelang damit der Titel-Hattrick.

Die Jugendlichen trugen in drei Gruppen, unterteilt nach QTTR-Werten, ihre Spiele aus. In der Gruppe bis QTTR 800 setzte sich Ilia Koval vor Nils Vogt und Leon Sauer an die Spitze. Aus der Gruppe bis QTTR 1.000 ging Nico Beck ohne Satzverlust als Sieger hervor, gefolgt von Maximilian Harenberg und Victoria Nieft, die im Mädchen-Finale gegen Sophia Helbing unterlag. Bei der Jugendwertung über 1.000 QTTR-Punkten darf sich erneut Moritz Telge mit dem Titel schmücken, Zweiter wurde Jamie Joel Hampel, Dritte Sophia Helbing.