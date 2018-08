Freibad Hattorf: Rat gibt grünes Licht für Filtersanierung

Das Freibad in Hattorf wird mit einer neuen Filteranlage in die Saison 2019 gehen. Das hat der Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in Wulften mehrheitlich beschlossen. Das Gremium bewilligte nämlich bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme eine überplanmäßige Auszahlung für die Sanierung, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte (wir berichteten). Damit werden noch einmal Mittel in Höhe von 223.900 Euro zur Verfügung...