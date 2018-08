Herzberg Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und hat keinen Führerschein.

Zu schnell und betrunken: Unfall an der Pappschachtel

Am frühen Montagmorgen ist es auf der B27 zwischen Herzberg und Gieboldehausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 44-Jähriger aus Kemmen bei Berlin schwer verletzt wurde. Unfallursache war laut Aussagen der Polizei Alkoholeinfluss, der Mann hatte zudem keinen Führerschein.

Der 44-Jähriger war gegen 2.35 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Gieboldehausen unterwegs als er auf Höhe Parkplatz Pappschachtel im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses und zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug prallte in die angrenzende Böschung und blieb nach etwa 60 Metern im Graben stehen. Der Mann kam ins Duderstädter Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Herzberg unter Telefon 05521/920010 zu melden.