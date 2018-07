Scharzfeld Die Feuerwehren der Stadt Herzberg wurden am Mittwochmorgen zu einem Einsatz in der Feldflur gerufen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Feuerwehr löscht Brand in Wald bei Scharzfeld

Gegen acht Uhr am Mittwochmorgen wurden die Brandschützer aus Herzberg, Scharzfeld und Pöhlde zu einem Einsatz in der Feldflur bei Scharzfeld gerufen. Dort brannte ein kleines Waldstück, zwischen 100 und 200 Quadratmeter groß. Die Flammen hatten glücklicherweise nicht auf die Baumwipfel übergegriffen. Vorsorglich waren alle Wehren der Stadt Herzberg alarmiert worden, doch das Feuer war sehr schnell unter Kontrolle, so dass die Herzberger eine dreiviertel Stunde später schon wieder ausgelöst werden konnten. Die Wehren aus Sieber und Lonau mussten gar nicht erst anrücken. Die Scharzfelder und die Pöhlder kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten. Die Ursache des Feuers ist unbekannt.