Rollerfahrer bei Unfall in Herzberg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Herzberg wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Foto: Mark Härtl

Ein 72-jähriger Motorrollerfahrer ist am frühen Montagabend bei einem Unfall in Herzberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung gegen 19 Uhr mitteilte, hatte ein 43-Jähriger Autofahrer aus Herzberg beim Wenden in der Lonauer Straße den nachfolgenden Rollerfahrer übersehen. Dieser fuhr in die Fahrzeugtür und wurde über den Pkw geschleudert. Der ebenfalls aus Herzberg stammende Schwerverletzte musste per Rettungshubschrauber in eine Göttinger Klinik transportiert werden. kic