66-Jähriger in seiner Wohnung tot aufgefunden

Die Polizei ermittelt nach Todesfall und Pkw-Brand in der Troppauer Straße in Herzberg. Foto: Patrick Seeger/dpa

Herzberg Polizei ermittelt nach Todesfall und Pkw- Brand in der Troppauer Straße in Herzberg.

In einem ungeklärten Todesfall in der Troppauer Straße in Herzberg ermittelt die Polizeiinspektion Northeim/Osterode.

Am vergangenen Mittwoch sorgten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses um einen alleinlebenden 66-jährigen Mieter. Dieser war seit Tagen nicht mehr gesehen worden, auch sein Briefkasten war nicht geleert. Beim Betreten der Wohnung wurde ein zum Teil verwester Leichnam gefunden. Die Wohnung wurde umgehend wieder verlassen und die Polizei alarmiert.

Bei den ersten Ermittlungen durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim/Osterode konnte keine eindeutige Todesursache erkannt werden. Kriminalisten des 1. Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen. Ein Rechtsmediziner aus Göttingen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen hinzugezogen. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und die Wohnung routinemäßig durch Kriminaltechniker intensiv auf Spuren untersucht. Am Donnerstag wurde die Leiche obduziert.

Nach der Untersuchung in der Rechtsmedizin in Göttingen und nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden weder ausgeschlossen noch belegt werden. Der Todeszeitpunkt dürfte über eine Woche zurückliegen. Durch Wärme und Sonneneinstrahlung war die Verwesung des Leichnams entsprechend weit fortgeschritten.

Zwischenzeitlich konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 66-jährigen Mieter der Wohnung handelt. Der Mann war Halter eines grauen Pkw Skoda. Das Fahrzeug wurde seit längerem nicht mehr bewegt und stand auf dem zum Mehrfamilienhaus gehörenden Parkplatz in der Leobschützer Straße. Samstagfrüh gegen 4.25 Uhr bemerkte ein Autofahrer einen brennenden Pkw. Ohne Handy unterwegs, konnte er erst von zu Hause aus Polizei und Feuerwehr benachrichtigen.

Wenige Minuten später waren die Rettungskräfte vor Ort. Das Auto stand in Vollbrand. Mit Löschwasser und Schaummittel brachten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Herzberger Feuerwehr den Brand des Fahrzeugs und eines nahestehenden Baumes schnell unter Kontrolle. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Das ausgebrannte Auto wurde beschlagnahmt.

Noch im Laufe des Samstags nahm ein Brandermittler des Landeskriminalamtes die Spurensuche zur Brandursache auf. Bislang ist noch ungeklärt, ob der Todesfall und der Brand des Pkw des Verstorbenen in direktem Zusammenhang stehen. Die polizeilichen Ermittlungen werden derzeit in alle Richtungen geführt. fal/rtl

Zeugen , die Samstagfrüh in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr auffällige Beobachtungen auf oder in der Nähe des Parkplatzes in der Leobschützer Straße gemacht haben, sollten Hinweise an die Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 melden.