Fest im Park ist ein Besuchermagnet

Der erste Höhepunkt am Anfang der diesjährigen Sommerferien in Niedersachsen war am vergangenen Freitagnachmittag – zumindest für die Herzberger – im Domeyer-Park das beliebte interkulturelle Kinder- und Familienfest „Fest im Park“. Das warme Sommerwetter zog ab 14 Uhr wieder viele Besucher –...