Hattorfer Rat beschließt Bedarfsplan für Kigas

Der Rat der Gemeinde Hattorf hat in seiner jüngsten Sitzung die Kindertagesstättenbedarfsplanung für 2018 beschlossen. Aus dem Dokument geht hervor, dass derzeit 110 Kindergartenplätze in der Gemeinde zur Verfügung stehen, davon 85 am Vormittag und 25 am Nachmittag, sowie 15 Krippenplätze. Zum...