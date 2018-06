Süßer Benzinduft und schnaufende Motoren verzaubern Pöhlde

Prächtige Karossen aus der Vorkriegszeit, chromblitzende US-Kreuzer und so manches mobile Schätzchen aus dem Osten, dazu alte Schlepper und auch jede Menge Zweiräder: Am kommenden Sonntag, 10. Juni, veranstaltet der MSC Pöhlde/Harz wieder sein Oldtimertreffen auf dem Schützenplatz in Pöhlde,...