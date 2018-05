Blasmusik ertönt im Kurpark

Lonau In Lonau wird der Kurpark mit der Konzertmuschel an einigen Sonntagen musikalisch belebt. Am Sonntagnachmittag, 3. Juni, wird dort ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Dazu wird die Original Südharzer Blaskapelle Lonau ab 15 Uhr aufspielen und das Publikum in das vielseitige Blasmusik-Repertoire...