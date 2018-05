Herzberger Kino zeigt 3. Teil der Doku „Vergessen im Harz“

Der dritte und letzte Teil von „Vergessen im Harz“ ist fertig und hat am 25. Mai in Ballenstedt seine Premiere gefeiert. Von Donnerstag, 31. Mai, bis zum 3. Juni wird der Film auch in den Central-Lichtspielen in Herzberg zu sehen sein. Darin dreht sich alles um verfallene oder vom Verfall bedrohte Bauwerke.

Trotz seiner abwechslungsreichen Vielfalt hat der Harz in Bezug auf seine touristische Entwicklung sowie der andauernden Abwanderung mit großen Problemen zu kämpfen. Beliebt war er auch dank der wohltuenden Luft und bekannt durch einst unzählige Heilanstalten, Sanatorien und prachtvolle Hotels. Doch was passierte mit den Sanatorien, Hotels, ehemaligen FDGB-Heimen, Gutshäusern, Militäreinrichtungen und Fachbetrieben der Region, die heute verlassen und in Vergessenheit geraten sind?

Regisseur Enno Seifried hat verlassene Orte gesucht und dazu Menschen gefunden, die die Geschichte der Gebäude kennen.