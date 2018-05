Philipp Ebner ist neuer Schützenkönig von Pöhlde

Am Sonntagabend standen die Ergebnisse der Vergleichsschießen und Schießen um die Königswürde der Pöhlder Schützen fest. Unter dem Beifall zahlreicher Bürger sowie Gäste zogen die noch amtierenden Majestäten am frühen Abend in das Bürgerhaus ein. Zunächst wurde die...