Ministerpräsident Weil kommt am 6. Juni nach Hattorf

. Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig ist am 6. Juni Gastgeber des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) und wird hochrangige Gäste aus Politik und Verwaltung in Hattorf begrüßen, darunter Ministerpräsident Stephan Weil sowie 400 Bürgermeister aus dem ganzen Land. In der Hattorfer...