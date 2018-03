Heute wird die Gemeinde vom Unrat gereinigt

Hattorf Heute findet der Umwelttag der Gemeinde Hattorf statt. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Wie in den vergangenen Jahren ist beabsichtigt, mit Treckergespannen Unrat von Straßen, Wegen, etc. außerhalb des Dorfes zu beseitigen. Bürgermeister Frank Kaiser bittet um rege...