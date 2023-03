Friedhof im Südharz Ungebetener Besuch: Wildschweine pflügen Friedhof in Steina um

Der Eingangsbereich vom Friedhof in Steina.

Steina. Ein Metallzaun soll die Schwarzkittel in Zukunft vom Friedhof in Steina fernhalten - doch der kostet einiges. So sieht der Plan vom Bauamt aus.