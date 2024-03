Bad Sachsa/Walkenried. Der Südharz radelt fürs Klima: Bad Sachsa und Walkenried treten gemeinsam in die Pedale. Darum geht es bei der Aktion Stadtradeln.

Spaß haben und das Klima schonen - diesem Ziel will man sich im Südharz wieder stellen. Denn nach der gelungenen Premiere im Jahr 2023 nehmen auch in diesem Jahr Bad Sachsa und Walkenried an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Jean Knödel-Keane, Koordinatorin und zugleich gemeinsame Klimaschutzmanagerin der beiden Kommunen, hofft dabei auf eine mindestens genauso gute Resonanz wie im Vorjahr.

Gemeinsam erradelten die Menschen im Südharz beeindruckende 29.699 Kilometer und sparten somit auch dabei 5 Tonnen CO2 ein – ein klares Zeichen für die Stärkung des Radverkehrs als klimafreundliche Mobilitätsform. „Im Landkreis Göttingen (ohne Stadt) landeten wir damit auf einem hervorragenden 2. Platz hinter Hann. Münden und im Land Niedersachsen haben wir im Vergleich der Newcomer-Kommunen gleicher Größe Platz 3 erreicht“, bilanziert sie.

Darum geht es bei der Aktion Stadtradeln:

Stadtradeln ist ein Wettbewerb zur Radverkehrsförderung, zum Klimaschutz und zur Steigerung der Lebensqualität in Kommunen

Erstmals fand die Aktion bundesweit im Jahr 2008 statt, im Jahr 2023 beteiligten sich rund 2.863 Kommunen teilgenommen

Jeder Kilometer auf dem Rad - sei es auf dem Weg zur Arbeit oder privat - ist dabei nahezu ein Beitrag zum Klimaschutz, wird doch so der CO 2 -Ausstoß gesenkt. Daher zählt jeder Kilometer und alle Radelnde

-Ausstoß gesenkt. Daher zählt jeder Kilometer und alle Radelnde Auch Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind dazu eingeladen, die Aktion zu nutzen, um (mindestens) 21 Tage ganz bewusst die Lenkerperspektive einzunehmen und die Verkehrssituation für Radfahrende in ihrer Kommune zu erfahren

Ganz wichtig: Die Aktion ist kein Wettkampf Einzelner, sondern ein gemeinschaftliches Projekt, bei dem alle so viel beitragen, wie sie können und möchten

Das sind die Teilnahmebedingungen für die Aktion in Bad Sachsa und Walkenried:

Die Aktion findet vom 1. bis 21. Juni 2024 statt.

Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten, also auch Pedelec/E-Bike.

Es ist egal, ob man kurze oder lange Strecken fährt, jeder Kilometer wird gezählt

Ganz wichtig: „Teamlos“ radeln geht nicht, mindestens zwei Personen müssen als Team agieren. Alternativ können Interessierte aber auch dem „Offenen Team“ beitreten, dass es in Bad Sachsa und Walkenried geben wird

So können Interessierte im Südharz sich für die Aktion anmelden:

Die Anmeldung der Teams ist ab sofort über den folgenden Link möglich: https://www.stadtradeln.de/bad-sachsa

Wichtig: Der Start erfolgt dieses Mal im Konvoi, daher soll bei den Teamnamen deutlich gemacht werden, wenn es sich zum Beispiel um ein Team aus der Gemeinde Walkenried handelt - also zum Beispiel: „Walkenried: Grundschule“

Das Fahrrad mehr nutzen, sei es beruflich oder privat – das ist die Idee beim Stadtradeln. © HK | Katharina Franz

So werden die erfahrenen Kilometer gemeldet:

Kilometer können online auf der Homepage eingetragen oder aber über die Stadtradeln-App erfasst werden

Für Radelnde ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, den Anmeldebogen für Team-Captains (einmalig) sowie die Kilometer-Erfassungsbogen (wöchentlich) bei der Klimaschutzmanagerin Jean Knödel-Keane, die die Aktion koordiniert, abzugeben.

Das gibt es zu gewinnen:

Die erfolgreichsten Kommunen werden durch das Klima-Bündnis ausgezeichnet

Dies sind das Fahrrad-aktivste Kommunalparlament (Kilometer pro Parlamentarier, in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parlamentarier), sowie die Kommune mit den meisten Radkilometern

In beiden Kategorien wird eine Gewinnerkommune je Größenklasse (Im Südharz unter 10.000 Einwohner) ermittelt

Lokal durch die Kommunen werden die drei besten Teams ausgezeichnet: Das Team, das die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut); das Vereinsteam, das die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut); das Team, das pro Teilnehmer*in die meisten Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert)

Zusätzlich werden die fünf aktivsten Einzelfahrer prämiert

Diese Besonderheit gibt es für Schulen:

Unmittelbar mit dem Stadtradeln verknüpft ist eine Einladung an lokale Schulen, daran teilzunehmen

Die aktivsten Schulen werden durch die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg am Ende des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Weitere Informationen erhalten Schulen hier: https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen

Weitere Informationen zum Stadtradeln in Bad Sachsa und Walkenried:

Die Aktion im Südharz wird von der gemeinsamen Klimaschutzmanagerin Jean Knödel-Keane koordiniert.

Sie ist unter Telefon 0171-2166724, E-Mail: jean.knoedel-keane@bad-sachsa.de oder klimaschutz@walkenried.de für alle Interessierten erreichbar.

