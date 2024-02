Bad Sachsa/Walkenried. Energieautark und klimaneutral: Ein Überblick in die geplante Unabhängigkeit, die Bad Sachsa und Walkenried gemeinsam vorantreiben.

Energieautark, wirtschaftlich erfolgreich und zudem treibhausgasneutral – das ist das erklärte Ziel, das Deutschland erreichen möchte im Bereich Klimaschutz. Doch wie kann es gelingen? Vor allem wie, wenn die Ausgangslagen so unterschiedlich sind wie bei den Kommunen im Südharz: In der Stadt Bad Sachsa gilt es die Ziele in Einklang zu bringen mit den Vorhaben im Tourismus, während man in der Gemeinde Walkenried vor allem wichtige Industriefirmen wie Harz Guss Zorge halten möchte. Zudem müssen auch die Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort die Vorhaben mit eigenen Maßnahmen unterstützen. Ein ambitioniertes Unterfangen, für das im Südharz die Grundlage ein gemeinsames Klimaschutzkonzept ist, das bis Juli dieses Jahres erstellt wird.