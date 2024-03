Nord. Polizei Nordhausen zieht übergewichtigen Holztransporter auf der Autobahn aus dem Verkehr. Doch das war nicht einzige Ladungs-Sünder.

Lkw, die zu viel geladen haben, erwischen die Beamten der Autobahnpolizei Nordhausen öfters. Das, was sie jetzt aber bei einer Schwerpunktkontrolle für Personen- und Güterverkehr auf der A38 bei einem Holztransporter erlebten, ist aber ein trauriger Rekord: Das Ausmaß der Überladung war dermaßen groß, dass die Technik streikte. Das war passiert.

Holztransporter gerät ins Visier der Autobahnpolizei Nordhausen

Gegen 13 Uhr zogen die Polizisten den Holztransporter auf der A38, der Buchen geladen hatte, am 13. März zur Kontrolle heran. Laut Pressemitteilung ergab sich bereits beim Betrachten der Ladung der Verdacht, dass der Transport überladen sein könnte. Die Beamten begleiteten den Lkw zu einem nahegelegenen Steinbruch, um auf einer dortigen Brückenwaage das genaue Gewicht festzustellen. Dies führte jedoch nicht zum gewünschten Erfolg des Lkw-Fahrers.

Die Mitarbeiterin des Unternehmens teilte den Polizisten mit, dass die Waage nur bis 50 Tonnen funktioniere und der Transport mehr wiegen müsse. Somit wurde das Fahrzeug selbst mittels eigener Radlastwaage verwogen. Die Fahrzeugkombination erreichte hierbei einen traurigen Rekordwert von 55,52 Tonnen.

Polizisten untersagen Lkw-Fahrer die Weiterfahrt

Die Beamten der Autobahnpolizei Nordhausen untersagten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Umladung an. Gegen den Fahrer, sowie auch gegen das Unternehmen, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Ein Kleintransporter samt Anhänger wurde von der Autobahnpolizei Nordhausen kontrolliert. Die Beamten stellten Unglaubliches fest. © Polizei | Autobahnpolizei Nordhausen

Bereits am 9. März ging den Beamten der Autobahnpolizei Nordhausen auf der A38 ebenfalls ein Ladungs-Sünder in Netz. Den Beamten fiel ein Kleintransporter samt Anhänger auf, der, wie es in der Mitteilung heißt, „augenscheinlich überladen war“. Und die Intuition der Polizisten war richtig. Hinter dem Transporter hatte der 47-jährige Fahrer einen Anhänger, auf welchen er zwei Pkws geladen hatte.

Kontrolle der Polizei: Anhänger ist zu 104 Prozent überladen

Zur Überprüfung wurde das Fahrzeuggespann auf eine Waage gestellt – und hier staunten die Beamten nicht schlecht. In der Summe ergab die Gesamtmasse des Anhängers ein Gewicht von 4.091 Kilogramm, wobei die zulässige Anhängelast des Kleintransporters jedoch auf 2000 Kilogramm beschränkt war. „Somit war die Anhängelast um stolze 104 Prozent überschritten“, heißt es weiter in der Mitteilung – und das hatte Folgen. Durch die Polizisten wurde das Abladen der Fahrzeuge angeordnet.

Gegen den Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 405 Euro erhoben. Zudem erhält er mit einem Punkt in Flensburg einen Eintrag im Fahreignungsregister. Nachdem die Ladung umgeladen worden war, konnte der Mann die Fahrt fortsetzen.

