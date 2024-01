Walkenried. Ob Konzert, Umzug oder Ständchen: Die Musiker aus dem Südharz sind oft gefordert. Ab sofort lenkt die Geschicke eine neue Vorsitzende.

Sie sind die Musikerinnen und Musiker der Brandschützer im Südharz: Die Mitglieder vom Spielmannszug der Freiwilligen FeuerwehrWalkenried. Und dort wurde vor kurzem eine Ära beendet bzw. auch ein Neustart vollzogen. Nach zwölf Jahren im Amt stand die bisherige Vorsitzende Tina Obermann für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Zu ihrer Nachfolgerin in Walkenried bestimmte die Versammlung mit 24:13-Stimmen Lisa-Marie Renner.

Spielmannszug Walkenried: So viele Auftritte haben die Musiker aus dem Südharz absolviert

In ihrer letzten Versammlung als Vorsitzende konnte Tina Obermann noch einmal von einem abwechslungsreichen Spieljahr 2023 berichten. Insgesamt waren die Spielleute bei 28 Auftritten im Einsatz. „Diese unterteilen sich in 15 Umzüge, vier Konzerte und neun Ständchen. Ebenso wurden auch wieder Übungsabende und Freizeitveranstaltungen abgehalten“, zog sie Bilanz.

Trotz langer Pause und starker Einschränkungen, wächst der Spielmannszug weiterhin. Dies ist nicht in jedem Verein selbstverständlich und darauf sind alle anwesenden Vorstandsmitglieder und Spielleute stolz. Tina Obermann - 1. Vorsitzende

Für diese Auftritte kann der Verein auf eine große Zahl an Musikerinnen und Musikern zurückgreifen. Dem Spielmannszug gehören zurzeit 49 aktive Spielleute an, hinzu kommen 129 fördernde Mitglieder, von denen wiederum 12 dem Oldiezug angehören. „Das bedeutet erfreut sagen zu können, trotz langer Pause und starker Einschränkungen, wächst der Spielmannszug Walkenried weiterhin. Dies ist nicht in jedem Verein selbstverständlich und darauf sind alle anwesenden Vorstandsmitglieder und Spielleute stolz.“

Als besondere Auszeichnung erhielten Tina Obermann, aber auch Schriftführerin für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand die Verdienstmedaille in Bronze der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände überreicht. Im Zuge der Versammlung wurde mit einem kleinen Geschenk aber auch den Übungsleitern und bei den aktivsten Spielleuten im Jahre 2023 bedankt. Die scheidende Vorsitzende bedankte sich zudem bei allen Mitgliedern und freut sich mit dem gesamten Verein auf eine musikreiche Saison 2024.

Geehrte, gewählte und übernommene Mitglieder vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried gemeinsam mit dem Vorstand. © Verein | Spielmannszug Feuerwehr Walkenried

Vorstandswahlen:

Vorsitzende: Lisa-Marie Renner

Schriftführerin: Simone Koblitz

2. Kassenprüferin: Bianca Kuttert

3. Jugendsprecherin: Hanna Müller

Übernahme als aktive Spielleute:

Jonas Franke, Julian Franke, Bianca Kuttert, Alexander Koblitz, Adrian Koblitz, Alexander Nebelung, Emil Müller, Lea Obermann, Mia Marie Langer, Lena Sophie Wulze, Mara Stricke

Ehrungen:

5-jährige Mitgliedschaft: Maik Klenner (Vereinsnadel in Bronze)

25 Jahre aktive Mitgliedschaft: Maike Franke (Ehrennadel in Silber von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände)

25 Jahre passive Mitgliedschaft: Berni und Renate Reichelt

30 Jahre aktive Mitgliedschaft: Bianca Renner (Ehrennadel in Gold von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände)

40 Jahre passive Mitgliedschaft: Karin Hanke, Andreas Feist, Helmut Feist, Claus Koch, Fritz Pape, Dr. Klaus Niemann

10 Jahre Vordtandsarbeit: Simone Koblitz und Tina Obermann ( Verdienstmedaille in Bronze der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände)

