Es geht los: Bad Sachsa feiert 50 Jahre Städtepartnerschaft

Die Vorbereitungen waren lang und arbeitsreich - jetzt aber kann es endlich losgehen mit der großen Feier: Am Abend des Mittwoch, 16. August, kommt die Delegation aus des Comité de Jumelage aus 1.478 Kilometer entfernten Castelnau-de-Médoc in Bad Sachsa an. Mit der Ankunft der Franzosen an der Oberschule beginnen dann die Feuerlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Castelnau und Bad Sachsa bzw. Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) aus der Uffestadt und dem Comité de Jumelage.

Dass man seit nunmehr fünf Jahrzehnten diese Freundschaft bereits pflegt, Werte wie Toleranz und Völkerverständigung wirklich lebt, wird im Jahr 2023 groß gefeiert. Zum Auftakt ging es für eine große Delegation aus Bad Sachsa gen Frankreich, vom 16. bis 23. August findet nunmehr der Gegenbesuch aus Castelnau statt.

Dabei soll bereits die Ankunft der Gäste zelebriert werden, es soll gleich an der Oberschule mit Bratwurst und Getränken gefeiert und eine passende Stärkung für die Delegation aus Frankreich nach der langen Anreise geben. Aber auch an den weiteren Tagen erkunden die Gäste gleichermaßen die Region und feiern vor Ort.

Große Fete rund um das Rathaus der Uffestadt

Besonders schön dabei ist, dass sich gerade bei der Hauptattraktion der Feierlichkeiten, der „Grande Fête du Jumelage“ rund um das Rathaus am 19. August die Vereine, Verbände und Institutionen bzw. Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Sachsa einbringen. Das zeigte sich schon im Vorfeld: 18 Vereine hatte der Vorstand zur Planung angeschrieben, beim eigentlichen Treffen waren dann 21 vor Ort. „Das hat uns wirklich gefreut“, erklärt die DFG-Spitze unisoni.

Ganz wichtig ist aber auch: Für Essen, Getränke, Livemusik und dem Raum für Begegnung und Gespräche ist an allen Tagen gesorgt. Dem „Savoir-vivre“, also der französischen Art gut zu leben, sollte also während der gesamten Festwoche in Bad Sachsa nichts im Wege stehen.

Das Programm in Bad Sachsa:

Mittwoch, 16. August: ca. 18 Uhr, Ankunft der Gäste an der Oberschule Bad Sachsa

Donnerstag, 17. August: 16 Uhr, offizieller Empfang mit Festakt im Kursaal von Bad Sachsa und anschließendem Sektempfang

Freitag, 18. Uhr: Ausflug der Gäste nach Ebergötzen in das Brotmuseum, anschließend Shopping in Göttingen

Samstag, 19. August - „Grande Fête du Jumelage" rund um das Rathaus: 12 Uhr: Eröffnung mit dem Fanfarenzug Neuhof, 14 bis 14.30 Uhr: Konzert der Südharzer Alphorn-Bläser, 15 bis 16 Uhr: Zumba zum Mitmachen (Förderverein Grundschule Bad Sachsa/Salztal Sportcenter), 16 bis 17 Uhr: Musik durch die ukrainische Gemeinde in Bad Sachsa, ab 19 Uhr: Konzert mit der Band „Simple Life" auf der Bühne; ganztägig: diverse Stände mit kulinarischen Angeboten und Spezialitäten aus der Region, Kinderprogramm inklusive Hüpfburg, Sportgeräte zum Ausprobieren, Sonderstempel der Harzer Wandernadel.

12 Uhr: Eröffnung mit dem Fanfarenzug Neuhof, 14 bis 14.30 Uhr: Konzert der Südharzer Alphorn-Bläser, 15 bis 16 Uhr: Zumba zum Mitmachen (Förderverein Grundschule Bad Sachsa/Salztal Sportcenter), 16 bis 17 Uhr: Musik durch die ukrainische Gemeinde in Bad Sachsa, ab 19 Uhr: Konzert mit der Band „Simple Life“ auf der Bühne; ganztägig: diverse Stände mit kulinarischen Angeboten und Spezialitäten aus der Region, Kinderprogramm inklusive Hüpfburg, Sportgeräte zum Ausprobieren, Sonderstempel der Harzer Wandernadel. Sonntag, 20. August - Frühschoppen und Konzert im Vitalpark: 11.30 Uhr: ökumenische Andacht, 11.30 bis 14.30 Uhr: Musik mit dem Balsorchester Sieber unter der Leitung von Walter Ziegler, 15 bis 17 Uhr: Konzert mit der Band „Die Schoenen“, ganztägig: Verpflegung durch die GLC.

