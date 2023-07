Wieda Der Grillplatz in Wieda wird am 5. August besonders beleuchtet. Darauf können sich Gäste und Einwohner freuen.

Feier im Südharz Lichterfest in Wieda: Der Harzklub lädt zur Party ein

Am Samstag, dem 5. August, lädt der Harzklub-ZweigvereinWieda unter dem Motto „Wieda leuchtet“ ab 19 Uhr zum Lichterfest auf den Grillplatz im Ort ein.

Dämmerschoppen wird im Vorfeld des Lichterfestes geboten

Ein DJ wird für die passende Musik sorgen und für die jüngeren Gäste wird eigens ein kleines aber feines Kinderprogramm geboten, dass Jugendwarte vom Harzklub organisiert haben. Zudem wird es auch Livemusik geben. Für das leibliche Wohl der Gäste beziehungsweise Einwohnerinnen und Einwohner ist zudem mit Leckerem vom Grill, Snacks und kühlen Getränken an dem Abend bestens gesorgt. Wer möchte, der kann sich bereits am Vorabend auf die Party einstimmen. Am Abend des 4. August laden die Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Wieda bereits alle Interessierten zu einem kleinen Dämmerschoppen ein.

Zuletzt hatte der Harzklub im Jahr 2019 noch im Kurpark zu einem Lichterfest eingeladen - mit sehr großem Erfolg.