Südharz-Classics: Oldtimer-Fans treffen sich in Walkenried

Walkenried Das beliebte Oldtimer-Treffen feiert am 30. Juli sein Comeback auf dem Geiersberg in Walkenried. Das ist genau geplant.

Es ist seit Jahrzehnten ein fester Termin für Freunde von Oldtimern: die Südharz Classics, das Oldtimertreffen in Walkenried. Am Sonntag, 30. Juli, kehrt das Treffen mit dem Zunamen „Cars & Coffee“ zurück - und das im doppelten Sinne: Organisator wird wieder Alexander Reimann sein - und die Veranstaltung auch wieder an dem Ort stattfinden, den Einwohner und Gäste kennen: der Geiersberg im Klosterort. Das Besondere dabei: Fest steht schon jetzt, dass es eine Doppelveranstaltung werden wird in Walkenried. Denn einen Tag vor den Südharz Classics, also am 29. Juli, findet erneut das Sterne-Treffen, eine Veranstaltung für Besitzer und Freunde der Marke Mercedes-Benz, statt.

Diese Oldtimer dürfen in Walkenried ausgestellt werden

Bei den Südharz Classics, die im Jahr 1993 erstmals ausgerichtet wurden, sind Oldtimer und Youngtimer bis Baujahr 1993 erlaubt. „Alle Marken von Pkw, Lkw, Motorrad oder Traktor sind gern gesehen.“ Auch Militaria ist erlaubt. Stolz ist man seitens der Organisatoren darauf, dass die Classics vor allem aufgrund ihrer besonderen Atmosphäre stets ein Aussteller- und Publikumsmagnet sind. „Es ist kein Kommerz, es gibt keine VIP-Bereiche, es werden keine Eintrittsgelder oder Teilnahmegebühren erhoben. Es herrscht vielmehr eine besonders familiäre Atmosphäre“, erklärte Reimann bereits in der Vergangenheit das Besondere an der Veranstaltung im Südharz. Zudem gibt es wieder einen Floh- und Teilemarkt und auch für das leibliche Wohl ist in vielfältiger Weise gesorgt.

Es geht einfach um die Liebe zum Automobil, zu der Marke, die uns alle eint Organisator Alexander Reimann zum Sterne-Treffen

Einen Tag vorher, am Samstag, 29. Juli, auch ab 10 Uhr, findet bereits das sogenannte Sterne-Treffen für Mercedes-Benz-Fahrzeuge aller Baujahre und Baureihen – ebenfalls auf dem Geiersberg – statt. Für Organisator Alexander Reimann ist auch hier gerade die familiäre Atmosphäre wichtig, die das Treffen in Walkenried besonders macht. „Es kommt nicht darauf an, wie teuer dein Wagen ist, was du alles daran gemacht hast, es geht einfach um die Liebe zum Automobil, zu der Marke, die uns alle eint.“

Oldtimer in Deutschland. Foto: Jürgen Runo

Im Jahr 2022 waren bereits 265 Fahrzeuge vor Ort, eine Teilnahmegebühr von 10 Euro pro Fahrzeug wird erhoben. Vor Ort wird es auch wieder Wettbewerbe wie „lautester Stern, weiteste Anreise, schönster Stern usw. geben“. Auch für das leibliche Wohl wird dann gesorgt sein. Wer möchte, kann mit seinem Fahrzeug bereits am 28. Juli ab 17 Uhr anreisen.