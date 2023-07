Bad Sachsa Zum beliebten Märchentag wird am 8. Juli in den Südharz eingeladen. Für die aktuellen Pächter wird es die letzte Aktion dieser Art sein

Attraktion im Südharz In Bad Sachsa: Einen Tag lang Spaß haben wie im Märchen

Bildergalerie: 3. Märchentag im Märchengrund Bad Sachsa Bildergalerie: 3. Märchentag im Märchengrund Bad Sachsa Im Museum Märchengrund Bad Sachsa fand der 3. Märchentag statt. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Traum von Märchenwelt und Fabelwesen – wer am Samstag, 8. Juli, in den Märchengrund Bad Sachsa kommt, kann diesen wahr werden lassen. Denn die Gäste können den Tag auf der historischen Anlage gemeinsam mit Dornröschen und Aschenputtel, König und Königin und vielen anderen märchenhaften Gestalten sowie den zauberhaften Bad Sachsaer Zuckerhexen verbringen. Das Team vom Märchengrund lädt in Kooperation mit der Tourist-Information Bad Sachsa Einwohner wie Gäste gleichermaßen zum Märchentag ab 11 Uhr ein.

Vielfältiges Programm erarbeitet

Wie in den Vorjahren auch bietet das Programm die Option für viele besondere Erlebnisse: Man kann sich verkleiden und selbst in eine andere Rolle schlüpfen, die beliebten „Märchen-Ponys“ werden wieder vor Ort sein – und auch Kinderschminken sowie ein Kinderkarussell werden angebioten.

Ein besonderes Highlight ist die große Märchenrallye. Hier wartet als Belohnung fürs Mitmachen an jeder Station ein kleines Geschenk auf die Teilnehmenden. Die beliebten Bad Sachsaer Zuckerhexen werden ebenfalls auf dem Gelände ihre Runden drehen und sicher auch die eine oder andere Süßigkeit verteilen.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt - oder wie es beim Märchen „Tischlein deck dich“ heißt: „Ich bin satt, ich mag kein Blatt“. „Und wer mit mir die Betten tüchtig schüttelt, ja, für den fällt vielleicht sogar ein Goldtaler zwischen den Federn heraus“, erklärt Frau Holle aus dem Märchengrund.

Pächter hören Ende 2023 im Märchengrund auf

Fest steht aber auch: Der Märchentag 2023 ist in einer Hisicht eine Besonderheit. Für das Pächterehepaar Bärbel und Hermann Hinrichs ist es das letzte Mal, dass sie Einwohner und Gäste bei dieser Aktion begrüßen werden. Sie haben angekündigt, die Anlage aus gesundheitlichen Gründe zum Ende des Jahres 2023 abzugeben.