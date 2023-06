Auf ins Wasser: DLRG Walkenried feiert Familientag

Walkenried Mit dem traditionellen Lauf in den Priorteich wird die beliebte Veranstaltung im Südharz eröffnet.

Der Familientag der OrtsgruppeWalkenried der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem traditionellen Lauf ins Wasser begonnen: Nach dem Aufruf des Vorsitzenden Tom Täubert stürzten sich die mutigen Retter mit einigen Gästen gut gelaunt in den Priorteich. Kinder hatten bei verschiedenen Spielen am und im Wasser besonderen Spaß.

Der Familientag der DLRG-Ortsgruppe Walkenried wird traditionell mit dem Lauf ins Wasser bzw. den Priorteich eröffnet. Foto: Sven Ludwig / DLRG Walkenried

Für das leibliche Wohl war mit Spezialitäten vom Grill und Salaten in verschiedenen Varianten gesorgt. Für den Durst standen kühle Getränke bereit. Am Nachmittag wurde das Buffet mit Kuchen eröffnet. Der Vorstand war begeistert über die große Resonanz an der Aktion, wobei Tom Täubert dabei eines betonte: „Ohne die Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre die Veranstaltung nicht möglich gewesen.“

Kurbel fehlt, Hinweise erbeten

Ein kleines Problem gab es noch nach der Beendigung der Veranstaltung: Beim Abladen wurde am Grill das Fehlen einer Kurbel bemerkt. Sachdienliche Hinweise (oder das fehlende Objekt selbst) nimmt die DLRG-Ortsgruppe entgegen per E-Mail info@walkenried.dlrg.de bzw. Telefon 05525/959078.