DLRG Walkenried: 507 Schwimmabzeichen abgenommen

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Walkenried der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat der Vorsitzende Tom Täubert neben den Mitgliedern auch den Bürgermeister der Gemeinde Walkenried, Lars Deiters, begrüßt. Dieser bedankte sich für die ehrenamtlich geleistete Arbeit des Vereins. Er sprach eine Einladung zum Umwelttag der Gemeinde am Samstag, 15. April, aus und hoffte, dass sich die Ortsgruppe wieder daran beteiligt.

Die technische Leiterin Jaqueline Gleitz berichtete über die Abnahme von 198 Seepferdchen, 275 Schwimmabzeichen in Bronze, 25 in Silber und neun in Gold. Dies wurde an den im vergangenen Jahr stattgefundenen 73 Übungsabenden erreicht.

Schatzmeisterin Carmen Eicke meldete ein leichtes Plus in der Kasse und Melanie Meister ergänzte den Bericht mit der Mitgliederstatistik: Hier ist ein Zuwachs von 60 Mitgliedern zu verbuchen.

DLRG Walkenried profitiert vom Harzer Hexentrail

Die zweite Vorsitzende Gabriele Miche und der Leiter der Verbandskommunikation Sven Ludwig hielten gemeinsam den Bericht der Jahresaktivitäten. Hier gab es zunächst einen holprigen Start ins Jahr 2022 zu vermelden: Das Schwimmbad konnte erst ab April wieder genutzt werden, da sich Renovierungsarbeiten in die Länge zogen. Mit dem Familientag am Priorteich und der Weinprobe wurden die traditionellen Veranstaltungen der Ortsgruppe hervorgehoben. Positiv war auch der Harzer Hexentrail zu erwähnen, der am 3. September stattfand. Dieser führte beim Jahresabschluss am 16. Dezember zu einer Spendenübergabe von den Harzer Klosterwalkern in Höhe von 1550 Euro für die Ortsgruppe. Die Spende hilft bei der ehrenamtlichen Arbeit. Allgemein ist die Ortsgruppe für die präventive Arbeit gegen das Ertrinken auf Spenden angewiesen.

Die Jugendvertreterin Jaqueline Gleitz präsentierte zahlreiche Aktivitäten der Jugend. Nachdem noch im Jahr 2021 alle Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen waren, konnte man jetzt wieder voll durchstarten. Neben dem traditionellen Pfingstcamp gab es im Sommer jeweils eine Fahrt in den Serengetipark und ins Rastiland. Auch der traditionelle Jahresabschluss der Jugend im Regenbogenland bzw. Bowling fand wieder statt. Lesen Sie auch: In Walkenried- Fasching mit Wasserbällen und Gummitieren

Dunja Schirmer ist die neue Schatzmeisterin bei der DLRG Walkenried. Foto: DLRG Walkenried

Nachwahl innerhalb des Ortsgruppenvorstands

Als wichtiger Punkt stand noch eine Nachwahl innerhalb des Vorstands auf der Tagesordnung. Nachdem die Schatzmeisterin Carmen Eicke auf der letzten Jahreshauptversammlung angekündigt hatte, das Amt nur noch für ein Jahr auszuüben, wurde Dunja Schirmer als Nachfolgerin gewählt.

In der Perspektivplanung kündigte der Vorsitzende Tom Täubert an, dass vermehrt Übungsleiter an Lehrgängen teilnehmen werden. Weiter sollen Mitglieder gehalten und weiter an der Rettungsschwimmerausbildung gearbeitet werden. Täubert bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern für das ehrenamtliche Engagement.

Ein weiterer Diskussionspunkt war das Dauerthema Altkleider-Container. Hier ist es im vergangenen Jahr wieder zu illegalen Müllentsorgungen gekommen. Weiter gab es an einem Standort in Wieda einen Fall von Brandstiftung, bei dem Container samt Inhalt zerstört wurden. Dieser musste ersetzt werden.

Ehrungen und Auszeichnungen für Mitgliedschaft und Engagement

Für langjährige Mitgliedschaft wurden die Mitglieder Horst Blase (60 Jahre), Wolfgang Burgtorf (55 Jahre), Gabriele Miche (50 Jahre), Carmen Eicke (40 Jahre), Wolfgang Fleischhacker, Sven Ludwig, Volker Traut (jeweils 35 Jahre) und Detlef Dreymann (30 Jahre) geehrt.

Für langjährige Arbeit für die DLRG im Vorstand wurden Horst Danneberg und Carmen Eicke mit dem Verdienstabzeichen in Gold, sowie Sven Ludwig mit dem Verdienstabzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Mehr aus dem Südharz: